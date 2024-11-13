İsrail’den Beyrut’un Güneyine 4 Hava Saldırısı

İsrail Gece Beyrut’un Güneyini Hedef Aldı

İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine 4 hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre, bu saldırılar özellikle Dahiye bölgesinde yoğunlaştı.

Hedef Alınan Semtler

Saldırılar sonucunda Haret Hıreyk, Bi’rul Abd, Leyleki ve Gubeyri semtlerinin vurulduğu bildirildi. Dahiye bölgesindeki patlamaların ardından dumanların yükseldiği gözlemlendi.

Dar el-Havra Tıp Merkezi Hedef Alındı

NNA, hava saldırılarından birinin Haret Hıreyk’teki Dar el-Havra Tıp Merkezi’ni hedef aldığını aktardı.

Açıklamalar ve Tehditler

Patlamalar, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı bir harita ile saldırı tehdidinde bulunmasının ardından gerçekleşti. Adraee, Haret Hıreyk bölgesinde bir noktayı işaret ederek, tahliye uyarısında bulundu.

Daha Önceki Saldırılar

İsrail’in Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine bir gün önce gerçekleşen en az 12 hava saldırısı düzenlediği iddiaları da gündemdeki yerini koruyor.

Bu gelişmeler, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin artmasına neden olurken, bölgedeki güvenlik durumu da endişe verici bir şekilde devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.