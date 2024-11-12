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İsrail'den Beyrut'un Güneyine Üç Tane Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye 3 hava saldırısı düzenledi, hedef Hizbullah tesisleri oldu.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 12:19
İsrail'den Beyrut'un Güneyine Üç Tane Hava Saldırısı

İsrail, Beyrut'un Güneyine Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine yönelik 3 hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan resmi haber ajansı NNA, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesinin vurulduğunu bildirdi.

Hedef Hureyk Bölgesi

Dahiye'nin Hureyk bölgesini hedef alan saldırılar, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin saldırı tehditlerinden hemen sonra yapıldı. Adraee, X hesabında yayımladığı paylaşımlarla Hureyk de dahil olmak üzere Dahiye bölgesindeki 11 noktayı işaretleyerek, "İsrail ordusunun yakın vadede agresif bir şekilde hareket edeceği Hizbullah tesislerinin ve çıkarlarının yakınındasınız" uyarısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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