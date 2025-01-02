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İsrail'den Beyt Lif'e İlk Kara Saldırısı: Ev Bombalandı

İsrail ordusu, Beyt Lif beldesinde tanklarla bir evi bombalayarak ateşkes anlaşmasını ihlal etti.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 13:22
İsrail'den Beyt Lif'e İlk Kara Saldırısı: Ev Bombalandı

İsrail'in Beyt Lif'e Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Beyt Lif beldesinde, ilk kez karadan bir saldırı düzenleyerek bir evi bombaladı. Saldırı, 27 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen ateşkes anlaşmasının ihlal edildiğini ortaya koyuyor.

Ateşkesi İhlal Eden Askeri Harekat

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Merkava tankları ve diğer askeri araçlar içeren İsrail birlikleri Beyt Lif'e girdi. Operasyon kapsamında, bölgede arama yapan İsrail askerleri, evlerde ve ormanlık alanlarda da incelemelerde bulundu. İsrail ordusuna ait bir Merkava tankı, beldede bir evi iki kez hedef aldı.

Bombardıman ve Ateşkes Durumu

Ayrıca, İsrail ordusunun topçu birlikleri, Beyt Lif ile Yatir beldeleri arasındaki Rumiyye bölgesini bombaladı. 27 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, Lübnan ordusunun 60 gün içinde İsrail'in işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanmasını öngörüyor. Ancak, İsrail ordusu, bu süreçte yalnızca iki bölgeden çekilme gerçekleştirdi.

Analiz ve Gelecek

Uzmanlar, İsrail'in çatışma sürecinde gerçekleştiremediği askeri eylemleri, ateşkes döneminde sürdürmesinin çatışma ortamını daha da kırılgan hale getirdiğini ifade ediyor.

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