İsrail'den BM'nin Gazze'de 'soykırım' Raporuna Sert Tepki

İsrail, Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun Gazze Şeridi'nde soykırım işlendiğine ilişkin raporuna tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada raporun "düzmece" olduğu ileri sürüldü.

BM raporunun bulguları

Komisyonun paylaştığı raporda, "İsrailli yetkililer ile güvenlik güçlerinin, 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nde tanımlanan 5 soykırım eyleminden 4'ünü, yani öldürme, ağır bedensel veya zihinsel zarar verme, Filistinlilerin tamamen veya kısmen yok edilmesini sağlayacak şekilde yaşam koşullarını kasıtlı olarak kötüleştirme ve doğumları engelleme amaçlı tedbirler uygulama eylemlerini gerçekleştirdiği sonucuna varıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Raporda görüşleri aktarılan Komisyon Başkanı Navi Pillay ise, "Komisyon, İsrail'in Gazze'deki soykırımdan sorumlu olduğunu tespit etti. (İsrail'in) Soykırım Sözleşmesi'nde belirtilen kriterleri karşılayan eylemlerle Gazze'deki Filistinlileri yok etme niyetinin olduğu açık." dedi.

İsrail'in tepkisi

İsrail Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Komisyon Başkanı Navi Pillay ile üyeler Chris Sidoti ve Miloon Kothari antisemitizmle suçlandı. Açıklamada ayrıca raporun, Bar-Ilan Üniversitesine bağlı düşünce kuruluşu Begin-Sadat Center for Strategic Studies (BESA) tarafından hazırlanan raporla önceden çürütüldüğü öne sürüldü.

İsrail, raporu "çarpıtılmış ve yanlış" olarak nitelendirip kesin bir dille reddetti ve söz konusu Soruşturma Komisyonu'nun derhal lağvedilmesini talep etti.