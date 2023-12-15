İsrail'den çaresiz kaldı: Hamas'ın komutanları Sinwar ve Deif'i bulana ödül!

İsrail, Gazze'ye havadan ilan fırlatarak Hamas'ın üst düzey komutanlarına yönelik para ödüllü ihbar çağrısı yaptı. İlanlarda, İsrail'in uzun süredir aradığı ancak ele geçiremediği 'misafir' lakaplı Deif için 100 bin dolar, Hamas'ın lideri Sinwar için 400 bin dolar ödül teklif edildi.

Ayrıca, Hamas'ın güney tugayının komutanı Muhammed Sinwar ve Han Yunus taburunun komutanı Rafa'a Salameh hakkında bilgi verenlere de 300 bin dolar ve 200 bin dolar ödeme yapılacağı duyuruldu.