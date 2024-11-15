İsrail'den Dahiye'ye 4 Hava Saldırısı: Hedef Hizbullah

İsrail, Dahiye'ye 4 Hava Saldırısı Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesine 4 hava saldırısı düzenledi. Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, saldırılar özellikle Hizbullah'ın önemli bir kaleyi temsil eden Gubeyri bölgesini hedef aldı.

Saldırılar Sonrası Ortam

Saldırılar sonrasında bölge, toz ve duman bulutlarıyla kaplandı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, daha önce yaptığı bir açıklamada bu saldırıların beklendiğini duyurmuştu.

Hedeflenen Noktalar

Adraee, Dahiye'deki Gubeyri bölgesindeki iki noktayı işaret eden haritalar paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu. Sözcü, "İsrail tarafından yakın zamanda hedef alınacak Hizbullah'a ait ve onun menfaatine kullanılan tesislerin yakınında bulunuyorsunuz. Sizin ve ailenizin güvenliği için Dahiye bölgesindeki Gubeyri'de ekteki haritada belirtilen binalarla çevresindeki binaları derhal tahliye etmeniz ve en az 500 metre uzaklaşmanız gerekmektedir," uyarısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.