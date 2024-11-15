DOLAR
34,42 -0,22%
EURO
36,31 -0,2%
ALTIN
2.835,49 -0,02%
BITCOIN
3.028.687,01 -0,25%

İsrail'den Dahiye'ye 4 Hava Saldırısı: Hedef Hizbullah

İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine sabah saatlerinde 4 hava saldırısı düzenleyerek Hizbullah'ı hedef aldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 09:08
İsrail'den Dahiye'ye 4 Hava Saldırısı: Hedef Hizbullah

İsrail, Dahiye'ye 4 Hava Saldırısı Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesine 4 hava saldırısı düzenledi. Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, saldırılar özellikle Hizbullah'ın önemli bir kaleyi temsil eden Gubeyri bölgesini hedef aldı.

Saldırılar Sonrası Ortam

Saldırılar sonrasında bölge, toz ve duman bulutlarıyla kaplandı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, daha önce yaptığı bir açıklamada bu saldırıların beklendiğini duyurmuştu.

Hedeflenen Noktalar

Adraee, Dahiye'deki Gubeyri bölgesindeki iki noktayı işaret eden haritalar paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu. Sözcü, "İsrail tarafından yakın zamanda hedef alınacak Hizbullah'a ait ve onun menfaatine kullanılan tesislerin yakınında bulunuyorsunuz. Sizin ve ailenizin güvenliği için Dahiye bölgesindeki Gubeyri'de ekteki haritada belirtilen binalarla çevresindeki binaları derhal tahliye etmeniz ve en az 500 metre uzaklaşmanız gerekmektedir," uyarısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
2
Adana'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
3
Kalkan-29 Operasyonunda 242 Düzensiz Göçmen Yakalandı
4
İsrail'den Dahiye'ye 4 Hava Saldırısı: Hedef Hizbullah
5
15 Kasım 2024: Siyaset, Ekonomi ve Spor Gündemi
6
Papua Yeni Gine'de 6,6 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti
7
Güney Afrika'daki Kaçak Madenciler Polise Teslim Olmayı Reddetti

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!