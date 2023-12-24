İsrail'den flaş açıklama: Savaş bize çok ağır bedel ödetiyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 79. gününde devam ederken, İsrail ordusunun yaşadığı askeri kayıplar da artmaya devam ediyor. Savaşın ağır bedeline rağmen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası baskının kendilerinin karar alma sürecini etkilemeyeceğini belirterek, devam edecekleri stratejiyi kendi belirleyeceklerini vurguladı.

İsrail'den flaş açıklama: Savaş bize çok ağır bedel ödetiyor
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor ve bu süreçte İsrail ordusunun kayıpları artmaya devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaşanan askeri kayıplara rağmen saldırıların devam edeceğini belirtti ve uluslararası baskının, nasıl hareket edeceklerine etki etmeyeceğini vurguladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Tel Aviv'de düzenlenen hükümet toplantısında konuşarak Gazze'de İsrail askerlerinin kaybının ardından savaşın ağır bir bedel ödetmesine rağmen devam etmek zorunda olduklarını ifade etti. Ancak, verilecek kararların ordunun bağımsız iradesiyle alındığını vurguladı. Netanyahu ayrıca, hedeflerinin Hamas'ı ortadan kaldırmak, rehineleri kurtarmak ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Bu süreçte, İsrail ordusunun Gazze'de yaşadığı kayıpların artmasıyla birlikte, Netanyahu'nun açıklamaları uluslararası toplumda dikkatle takip ediliyor.

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