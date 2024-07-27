İsrail'den Gazze'de Yeni Operasyon Talebi

İsrail, Gazze'de Filistinliler İçin Güvenli Bölge İlan Ettikten Sonra Tahliye Çağrısı Yaptı

İsrail, 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze operasyonları çerçevesinde, daha önce "güvenli" olarak ilan ettiği bazı bölgelerde yeni bir saldırı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu doğrultuda, bölgedeki Filistinlilerin derhal bu alanları terk etmelerini istedi.

İsrail Ordusu Sözcüsü'nden Açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Han Yunus'un doğusunda belirlenen güvenli bölgelerde "operasyon düzenleneceği" bilgisini paylaştı. Adraee, Filistinlilerin "geçici olarak" El-Mevasi bölgesine gitmeleri gerektiğini belirtti.

Binlerce Filistinli Bölgeyi Terk Ediyor

İsrail'in olası saldırı ihtimalinin duyulmasının ardından binlerce Gazzeli aile, yanlarına alabildikleri birkaç eşyayla yola çıkmak zorunda kaldı. Çoğunu kadın ve çocukların oluşturduğu bu grup, araç bulamadıkları için yürüyerek tahliye olmaya çalışıyor.

Tarihe Kayıt Düşen Acı Sayılar

İsrail'in daha önce "güvenli" olarak tanımladığı Gazze Şeridi'nde, 13 Temmuz'da yapılan bombardımanda 90 Filistinli, yarısı kadın ve çocuk olmak üzere, hayatını kaybetmişti. Ayrıca, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda toplamda 39 bin 175 Filistinli yaşamını yitirmiş, 90 bin 403 kişi ise yaralanmıştır.