İsrail'den Gazze İçin Ateşkes Teklifi

İsrail, Gazze için Geçici Ateşkes Teklifinde Bulundu

İsrail basınına göre, Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın elinde bulunan 11 ila 14 sayıları arasında değişen sayıda esiri serbest bırakması koşuluyla, Gazze Şeridi'nde 1 aylık geçici ateşkes önerisinde bulundu.

Müzakerelerin Merkezi Doha

Bölgedeki gelişmeleri aktaran Yediot Aharonot gazetesine göre, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea, esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakerelerini yeniden başlatmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Barnea'nın müzakerelerde sunduğu öneri, Hamas’ın elindeki 11 ila 14 arasındaki İsrailli esiri serbest bırakması ve karşılığında Gazze’de 1 aylık ateşkesin sağlanmasını içeriyor. Ayrıca, İsrail hapishanelerinde bulunan bazı Filistinli esirlerin de serbest bırakılması önerilmiş durumda.

Hamas’ın Şartları

Hamas ise bu konudaki önceki açıklamalarında, esir takası için kalıcı bir ateşkes ve İsrail ordusunun Gazze'deki işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koşmuştu. Ayrıca, Hamas’ın elinde 101 İsrailli esirin bulunduğu belirtilmekte.

Henüz İsrail makamlarından Barnea'nın önerisinin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmamış durumda. Mossad Direktörü, 27-28 Ekim tarihlerinde Doha'da esir takası müzakerelerinin yeniden başlaması için çeşitli görüşmelere katılmıştı.