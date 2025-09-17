İsrail'den Gazze'ye Gece Boyu 50 Hava Saldırısı

İsrail ordusu gece boyunca Gazze Şeridi'ne 50 hava saldırısı düzenledi; saldırılar, artan sivil kayıplar ve yerinden etmelerle insani krizi derinleştiriyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 11:26
İsrail'den Gazze'ye Gece Boyu 50 Hava Saldırısı

İsrail ordusu gece boyunca Gazze'ye 50 hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, gece boyu Gazze Şeridi'ne 50 hava saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre saldırıların büyük çoğunluğu dün kara saldırıları başlatılan ve kuzeyde yer alan Gazze kenti hedef alındı.

Son 48 saatte yoğun saldırılar

Ordu, son 48 saat içinde İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin kentte 150'den fazla noktaya saldırı düzenlediğini bildirdi.

Sivil hedefler ve yerinden etmeler

Açıklamada, İsrail'in Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı evleri ve çok katlı binaları hedef aldığı, bu yapıları ağır şekilde tahrip ettiği belirtildi. Öte yandan yetkililer, kent sakinlerinin Gazze Şeridi'nin güneyine çadır, gıda ve hastanelerin olduğu iddiasıyla gönderilmek istendiğini aktardı.

Ateşkesin bozulması ve bilanço

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesten sonra 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladığı kaydedildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 964 Filistinli hayatını kaybetti, 165 bin 312 kişi yaralandı. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren ise saldırılarda 12 bin 413 kişi yaşamını yitirdi, 53 bin 271 kişi yaralandı.

İnsani yardım bölgelerine yönelik saldırılar

Gazze'de, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı ve sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 2 bin 497'ye, yaralı sayısının ise 18 bin 294e çıktığı bildirildi.

İşgale yönelik plan ve siyasi açıklamalar

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek bir saldırı planını uygulamaya koyduğu aktarıldı. Başbakan Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Polis Merkezi Saldırısı: 16 Yaşındaki Saldırgan ve 6 Şüpheli Tutuklandı
2
Ömer Çelik: Menderes, Zorlu ve Polatkan 64. Yılında Rahmetle Anıldı
3
İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri
4
Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Zanlı Gözaltında
5
İsrail Gazze'de Psikolojik Savaşla Filistinlileri Yerinden Etmeye Çalışıyor
6
Türk İş Dünyası Bişkek’te 5 Milyar Dolarlık Türkiye-Kırgızistan Ticaret Hedefine Odaklandı
7
Ağustos'ta Trafiğe 215.130 Araç Kaydedildi, Toplam 32,8 Milyonu Aştı

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu