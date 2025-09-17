İsrail'den Gazze'ye Gece Boyu 50 Hava Saldırısı

İsrail ordusu gece boyunca Gazze'ye 50 hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, gece boyu Gazze Şeridi'ne 50 hava saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre saldırıların büyük çoğunluğu dün kara saldırıları başlatılan ve kuzeyde yer alan Gazze kenti hedef alındı.

Son 48 saatte yoğun saldırılar

Ordu, son 48 saat içinde İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin kentte 150'den fazla noktaya saldırı düzenlediğini bildirdi.

Sivil hedefler ve yerinden etmeler

Açıklamada, İsrail'in Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı evleri ve çok katlı binaları hedef aldığı, bu yapıları ağır şekilde tahrip ettiği belirtildi. Öte yandan yetkililer, kent sakinlerinin Gazze Şeridi'nin güneyine çadır, gıda ve hastanelerin olduğu iddiasıyla gönderilmek istendiğini aktardı.

Ateşkesin bozulması ve bilanço

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesten sonra 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladığı kaydedildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 964 Filistinli hayatını kaybetti, 165 bin 312 kişi yaralandı. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren ise saldırılarda 12 bin 413 kişi yaşamını yitirdi, 53 bin 271 kişi yaralandı.

İnsani yardım bölgelerine yönelik saldırılar

Gazze'de, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı ve sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 2 bin 497'ye, yaralı sayısının ise 18 bin 294e çıktığı bildirildi.

İşgale yönelik plan ve siyasi açıklamalar

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek bir saldırı planını uygulamaya koyduğu aktarıldı. Başbakan Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.