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İsrail'den Gazze'ye İşgal Çağrısı: Aşırı Sağcı Bakan Smotrich'in Açıklamaları

İsrailli Bakan Smotrich, Gazze'nin kuzeyinin işgal edilmesi gerektiğini duyurdu. Saldırılar devam ediyor, kayıplar artıyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 19:34
İsrail'den Gazze'ye İşgal Çağrısı: Aşırı Sağcı Bakan Smotrich'in Açıklamaları

İsrailli Bakan Smotrich'ten Gazze'ye İşgal Çağrısı

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 5 Ekim'den beri süren şiddetli saldırılar ve kuşatma altında olan Gazze Şeridi'nin kuzeyinin işgal edilmesi gerektiğini belirtti.

Aşırı Sağcı Liderin Açıklamaları

İsrailli Kanal 12 televizyonuna göre, Dini Siyonizm Partisi toplantısında konuşan Smotrich, "Esirleri geri getirmek amacıyla Gazze'nin kuzeyinin tamamını işgal etmeliyiz" ifadesini kullandı. Smotrich, özellikle Hamas'ın esirleri serbest bırakmaması durumunda, İsrail’in bu bölgede varlığını sürdüreceğini vurguladı.

Şiddetli Saldırılar ve Kayıplar

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yapmakta olduğu saldırılar, toplumda derin yaralar açarken, Smotrich, "(Gazze’de) bir anlaşmaya varamayız, çünkü bu teslim olmak ve yenilgiye uğramak demektir" dedi. İsrail ordusu, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik şiddetli saldırılara ve katı bir kuşatmaya devam ediyor.

Düşük Sivil Altyapı ve Yüksek Kayıplar

Yapılan saldırılar sonucunda, 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 43 bin 922 Filistinli hayatını kaybederken, ölümlerin 17 bin 210'unu çocuk ve 11 bin 742'sini kadınlar oluşturuyor. Ayrıca, 103 bin 898 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Sırasında halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapının da önemli ölçüde tahrip edildiği bildiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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