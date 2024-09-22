DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.133.553,85 0,88%

İsrail'den Göç Olasılığı Artıyor: 2024 İlk Yarıda 40 Bin Ayrılan

İsrail'de yurt dışına göç, 2024'ün başında ciddi bir artış gösterdi, 40 bin kişi ülkeyi terk etti.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 17:52
İsrail'den Göç Olasılığı Artıyor: 2024 İlk Yarıda 40 Bin Ayrılan

İsrail'de Yurt Dışına Göçte Artış Yaşanıyor

Bu yılın ilk yedi ayında, İsrail'den ayrılan kişi sayısı önemli bir artış gösterdi. İsrail Merkezi İstatistik Dairesi verilerine göre, Ocak 2024 ile Temmuz 2024 arasında 40 bin İsrailli ülkeyi terk etti.

Negatif Göç Oranı Yükseliyor

Bu veriler, yurt dışına göç eden İsraillilerin sayısındaki dikkate değer artışı gözler önüne seriyor. 2023 yılını geride bırakırken, yaklaşık 55 bin 300 İsrailli yurt dışına çıkış yaptı. Aynı dönemde, 27 bin kişi ise İsrail'e geri döndü ya da başka bir ülkeden İsrail'e göç etti.

Geçmiş Verilerle Karşılaştırma

Önceki yıl olan 2022'de yaklaşık 38 bin kişi ülkeyi terk ederken, 23 bin kişi geri dönüş yaptı. 2021 yılındaki istatistiklerde ise, 31 bin kişi İsrail'den ayrılırken, geri dönenlerin sayısı 29 bin olarak belirlendi. Bu veriler, yurt dışına göç eden İsraillilerin sayısının giderek arttığını gösteriyor.

Sonuç olarak, yurt dışına göç olgusu İsrail'de giderek daha fazla dikkate alınması gereken bir durum haline gelmektedir.

İLGİLİ HABERLER

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme! Yeni Gizli Tanığın Kan Donduran İtirafları Sonrası DNA Aramaları Yapıldı
2
Bakan Yardımcısı İskurt, Araklı'da Yağışların Etkilerini İnceledi
3
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail Yanlısı Dezenformasyona Tepki
4
Nevzat Bahtiyar'dan Şok İtiraf: "Narin'in Annesi İlk Günden Öldüğünü Biliyordu"
5
Kahramanmaraş'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Çoban Hayatını Kaybetti
6
Gazze'deki Okul Saldırısı: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti
7
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları