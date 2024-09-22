İsrail'den Göç Olasılığı Artıyor: 2024 İlk Yarıda 40 Bin Ayrılan

İsrail'de Yurt Dışına Göçte Artış Yaşanıyor

Bu yılın ilk yedi ayında, İsrail'den ayrılan kişi sayısı önemli bir artış gösterdi. İsrail Merkezi İstatistik Dairesi verilerine göre, Ocak 2024 ile Temmuz 2024 arasında 40 bin İsrailli ülkeyi terk etti.

Negatif Göç Oranı Yükseliyor

Bu veriler, yurt dışına göç eden İsraillilerin sayısındaki dikkate değer artışı gözler önüne seriyor. 2023 yılını geride bırakırken, yaklaşık 55 bin 300 İsrailli yurt dışına çıkış yaptı. Aynı dönemde, 27 bin kişi ise İsrail'e geri döndü ya da başka bir ülkeden İsrail'e göç etti.

Geçmiş Verilerle Karşılaştırma

Önceki yıl olan 2022'de yaklaşık 38 bin kişi ülkeyi terk ederken, 23 bin kişi geri dönüş yaptı. 2021 yılındaki istatistiklerde ise, 31 bin kişi İsrail'den ayrılırken, geri dönenlerin sayısı 29 bin olarak belirlendi. Bu veriler, yurt dışına göç eden İsraillilerin sayısının giderek arttığını gösteriyor.