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İsrail'den Heniyye Suikastı Hakkında Gizemli Sessizlik

Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas lideri Heniyye ile ilgili sessizliğini koruyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 18:12
İsrail'den Heniyye Suikastı Hakkında Gizemli Sessizlik

Hamas lideri Heniyye'ye Suikast İddiaları

İran'ın başkenti Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik gerçekleştirilen suikast hakkında İsrail basınında ilginç detaylar ortaya çıktı. Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, suikastın gerçekleştiği geceyi Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde geçirdiği belirtiliyor.

İsrail Medyasındaki Yansımalar

İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu ve Gallant'ın Tahran'daki olay sırasında hiç bir bakanın bilgisi olmadan bu kompleks içerisinde kalmayı tercih ettiklerini aktardı. Geçtiğimiz günlerde Lübnan'da Hizbullah liderlerinden Fuad Şükür'e yönelik düzenlenen suikast sonrası, Netanyahu'nun güvenlik toplantısı yapmak üzere Savunma Bakanlığına gittiği belirtildi.

Lübnan'daki Komutana Yapılan Saldırı

İsrail ordusu, 30 Temmuz'da Beyrut'un güneyinde yer alan Huhreyk Mahallesi'ndeki bir binaya hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda 2 çocuk ve 1 kadın yaşamını yitirirken, toplamda 74 kişi yaralandı. İsrail, bu operasyonda Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ü hedef aldığını duyurdu. Ancak Hizbullah, bu bilgiyi yalanladı.

Heniyye'nin Tahran'da Bulunma Sebebi

Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak amacıyla Tahran'da bulunmaktaydı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Heniyye’nin kaldığı konuta yönelik saldırı düzenlendiğini duyurdu. Hem İran hem de Hamas hareketi, bu saldırının ardındaki sorumlu olarak İsrail’i göstermiş olsa da, İsrailli yetkililer konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Heniyye'nin Liderlik Geçmişi: İsmail Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmiştir.

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