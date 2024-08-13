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İsrail’den İran’a Şok Tehdit: 'Sonuçlarına Bakılmaksızın Vuracağız'

İsrail, Hamas liderine düzenlediği suikast sonrası İran'ı hedef alacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 14:23
İsrail’den İran’a Şok Tehdit: 'Sonuçlarına Bakılmaksızın Vuracağız'

İsrail'den Sert Açıklama

İsrail, geçen günlerde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik düzenlenen suikastın ardından, İran'a yönelik tehditlerini arttırdı. Üst düzey yetkililer, "Muhtemel bir saldırı durumunda sonuçlarına bakılmaksızın İran'ı vuracağız" tabirini kullandı.

Hamas ve Hizbullah'a Cevap

Tel Aviv, son iki haftadır Hamas Lideri Heniyye ve Hizbullah komutanı Fuad Şükür’e düzenlenen suikastlara karşılık olarak İran ve Hizbullah'tan gelecek olası saldırılara hazırlanıyor. İsrail ordu radyosu, son günlerde ABD ve Avrupa ülkelerine de mesaj iletildiğini bildirdi. Bu mesajlarda, İran topraklarından gelecek her türlü saldırının, İsrail'in İran’a karşılık vermesiyle sonuçlanacağı ifade edildi.

Uluslararası Toplumdan Beklentiler

İsrail yönetimi, saldırının sonuçlarına bakılmaksızın, karşılık verme kararlılığını güçlü bir şekilde dile getirdi. Bu çerçevede, uluslararası toplum üzerinde İran'a karşı baskı oluşturulması amacıyla gerekli iletişimlerin sağlandığı belirtildi.

İran ve Hamas’tan Yanıt Gelebilir

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, bu eylemin arkasında İsrail'in olduğunu öne sürerek, Tel Aviv'e karşılık vereceklerini duyurdu. İsrail devlet televizyonu KAN, İran’ın nisan ayında düzenlediği büyük çaplı saldırılara da atıfta bulunarak, İsrail’in daha geniş çaplı bir saldırıya hazırlandığını aktardı.

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