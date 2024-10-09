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İsrail'den İran'a Yanıt: Güvenlik Toplantısında Önemli Kararlar Alındı

İsrail, İran'a karşı olası misilleme için önemli kararlar aldı, güvenlik toplantısında gelecekteki hamleler değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 17:17
İsrail'den İran'a Yanıt: Güvenlik Toplantısında Önemli Kararlar Alındı

İsrail Yönetimi, İran için Kara Yöntemleri Belirliyor

İsrail'in The Times of Israel gazetesine göre, Tel Aviv yönetimi, İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırısına karşı vereceği yanıtlarla ilgili önemli adımlar attı. İsrailli bir yetkili, isminin açıklanmadığı güvenlik toplantısı sırasında alınan kararların İran'a yönelik olası operasyonlara işaret ettiğini belirtti.

Güvenlik Toplantısında Kritik Tartışmalar

Karakolunuzun Belirlemeleri Üzerine Dün gece Tel Aviv'de bulunan Kirya Askeri Üssü'ndeki toplantıya, Başbakan Binyamin Netanyahu, üst düzey bakanlar ve askeri liderler katıldı. KAN televizyonu, bu toplantıyı 'İran meselesi hakkında belirleyici bir tartışma' olarak yorumladı. Önceki tarihlerde yine KAN, Netanyahu hükümetinin İran'a karşı büyük bir saldırı yapma kararı aldığını aktarmıştı.

İran'ın Saldırısına Yanıt Bekleniyor

1 Ekim tarihinde, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısına karşılık, Tel Aviv yönetimi harekete geçeceğini duyurmuştu. Alınan kararlar çerçevesinde, şimdilik İran'ın askeri tesislerine yönelik bir saldırı planı üzerinde duruluyor olsa da, bu durumun ilerleyen günlerde değişebileceği ifade edildi.

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