İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na 'Rotanızı değiştirin' tehdidi

İsrail Dışişleri Bakanlığı video kaydı paylaştı

İsrail, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na yönelik tehdit içeren bir video kaydını kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlığın yayımladığı kayıtta, İsrail donanmasından bir operatörün filoya hitaben "Abluka altındaki bölgeye giriyorsunuz. İnsani yardım ulaştırmak istiyorsanız rotanızı Aşdod (Usdud) Limanı'na çevirin." dediği duyuluyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, söz konusu filosu "Hamas-Sumud filosu" olarak tanımlayarak eylemlerini provokasyon olarak niteledi.

Bakanlık, İsrail donanmasının filoya, filonun "aktif savaş sahasına yaklaştığı" ve iddia edilen "deniz ablukasını ihlal ettiği için" bilgilendirme yaptığını savundu.