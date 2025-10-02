İsrail'den Küresel Sumud Filosu'na Saldırı: 30 Gemi Gazze'ye İlerliyor

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı sürüyor

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail donanmasının kuşatması ve saldırılarıyla karşılaşıyor.

Filodan ilk açıklama

Küresel Sumud Filosu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, donanma unsurlarının aralıksız saldırılarına rağmen 30 geminin Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ettiğini ve filonun şu anda 46 deniz mili uzaklıkta olduğunu bildirdi.

Paylaşımda ayrıca İsrail'in silahsız insani yardım gemilerine yönelik eylemlerinin "insanlık suçu" olduğu vurgulandı.

Saldırılara ilişkin iddialar

Açıklamada, İsrail'in Meteque ve Yulara adlı gemilere tazyikli su sıktığı; Florida adlı gemiye ise kasten çarpıldığı iddia edildi. Filodan yapılan bildiride, gemide kimsenin zarar görmediği belirtildi.

Filo katılımcılarının aktardıkları

Filo katılımcılarından sunucu İkbal Gürpınar, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun filoya ait ana gemilere saldırdığını ve gemilerde bulunan aktivistlerin gözaltına alındığını söyledi. Gürpınar, İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu aktivistlerden 9'unun Türk olduğunu aktardı.

Gürpınar, saldırılar sırasında teknelere sıvı fışkırtıldığını belirterek, "Teker teker bütün teknelere bir sıvı fışkırtıyorlar. Kimyasal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biraz beyaz köpüre köpüre gidiyor." dedi.

Filonun ilerleyişi hakkında bilgi veren Gürpınar, bazı gemilerin saldırılardan kaçınarak Gazze'ye doğru yol almaya devam ettiğini ifade ederek, "Yavaş yavaş hareket halindeyiz. 57 mile düştük. Bugüne kadarki en yaklaşan filo olmuş olduk." şeklinde konuştu.

Gürpınar, harekete geçme çağrısı yaparak, "Artık İsrail'in yalanlarına aklı başında ve vicdanı olan hiç kimse inanmamalı." dedi ve Türkiye'de halkın birçok noktada filoya destek için nöbette olduğunu, çünkü "halk istiyor ki Gazze özgür olsun" ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu'nun açıklaması

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan açıklamada ise, "Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi." ifadeleri yer aldı.

Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar geldikçe kamuoyu bilgilendirilmeye devam edecek.