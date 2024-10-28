İsrail'den Lazer Hava Savunma Sistemi İçin Büyük Anlaşma

İsrail, Lazer Hava Savunma Sistemini Geliştiriyor

İsrail Savunma Bakanlığı, lazer hava savunma sisteminin üretim kapasitesini artırmak amacıyla kapsamlı bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Magen Or ile Yeni Bir Dönem Başlıyor

İlgili anlaşma, Magen Or adını taşıyan lazer hava savunma sisteminin Demir Kubbe sistemine entegre edilerek, bir yıl içinde operasyonel hale getirilmesini hedefliyor.

Açıklamada Dikkat Çeken Rakamlar

İsrail Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 536 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzalanmış olup, bu anlaşma Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri ve Elbit Sistemleri ile ortaklaşa gerçekleştirilmiştir.

Yeni Lazer Sistemlerinin Üretimi Artacak

Açıklamada, anlaşmanın amacının lazer sistemlerinin zamanında ve yüksek oranla tedarik edilmesi için üretim hızının önemli ölçüde artırılması olduğu ifade edildi.

Savunma Bakanlığı Değerlendirmesi

Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir, anlaşmanın dışa bağımlılığı azaltmayı ve İsrail sanayisini güçlendirmeyi amaçladığını vurgulayarak, "Bu anlaşma savaş alanında yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor; lazer dönemi," dedi.

İsrail'in Hava Savunma Stratejisi

İsrail devlet televizyonu KAN tarafından yapılan habere göre, lazer savunma sistemi çok sayıda saldırı aracına karşı etkin bir şekilde müdahale edebilme yeteneğine sahip. Bu sistemin, Demir Kubbe ile entegre edilmesiyle daha güçlü bir hava savunma ağı oluşturulması planlanıyor.

ABD'nin Desteği

Ayrıca, ABD'nin 12 Ekim tarihinde İran'dan gelen balistik füze tehditlerine karşı THAAD (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) sistemini İsrail'e konuşlandırdığı belirtildi. Önceden, İsrail hava savunma sistemi, uzun menzil için Arrow, orta menzil için Davud Sapanı ve kısa menzil için Demir Kubbe sistemlerine dayanıyordu. Ancak, bu sistemler Ekim ayının başında İran'dan gelen füze saldırılarının bir kısmını engellemede başarısız olmuştu.