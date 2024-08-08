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İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı: 5 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 5 kişi yaralandı, alt yapı ve evler hasar gördü.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 23:44
İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı: 5 Yaralı

İsrail Ordusunun Lübnan'daki Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi ve bu olayda 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Resmi Ajansı NNA'nın Raporu

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail'e ait insansız hava araçları, Hanuviye beldesinde bir evi hedef aldı. Bu saldırı sonucunda hafif yaralanan 5 kişi, hastanelere sevk edildi.

Altyapıda Hasar Oluştu

Ayrıca, saldırının ardından beldede altyapı ile çevredeki evlerde önemli hasar meydana geldiği bildirildi. Olay, Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından da doğrulandı ve yerel otoriteler durumu takip etmeye devam ediyor.

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