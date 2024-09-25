İsrail'den Lübnan'a Kara Saldırısı Hazırlığı

İsrail Ordusu Lübnan'a Saldırmaya Hazırlanıyor

İsrail'in Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ordunun Lübnan'a kara saldırısında bulunduğunu duyurdu. Halevi, 7. Zırhlı Tugay birliklerinin saldırı simülasyonu gerçekleştirdiğini belirtti.

Kuzeydeki Güvenlik İçin Hazırlık

Halevi, hedeflerinin İsrail’in kuzey bölgelerinde yaşayan sakinlerin güvenliğini sağlamak olduğunu ifade etti. Bu amaçla, Lübnan'a yönelik kara saldırısı manevralarına hazırlandıklarını vurguladı.

Hizbullah'a Yanıt Bekleniyor

Lübnan'daki Hizbullah grubunun, saldırı menzilini genişlettiğini öne süren Halevi, bu durumun sonucunda Hizbullah’ın ilerleyen saatlerde "çok güçlü bir karşılık göreceğini" söyledi.

Askeri Harekatlar Devam Ediyor

Halevi, İsrail ordusunun Lübnan'a girme olasılığına karşı bölgeyi hazırlamak amacıyla hava saldırılarına devam ettiğini belirtti. Ayrıca, yedek askerlerden oluşan 2 tugayın ülkenin kuzeyine konuşlandırılmasına karar verildi.

Lübnan'da Zirveye Ulaşan Zararlar

İsrail saldırılarının sonuçları ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 23 Eylül'den itibaren gerçekleştirilen hava saldırılarında 609 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İç Göç ve Yerinden Olma Sorunu

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları sonucunda iç göç nedeniyle yerinden olanların sayısının 500 bini bulduğunu ifade etti. Başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine bir göç dalgası sürmektedir.