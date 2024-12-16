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İsrail'den Lübnan'a Uyarı: 62 Beldeden Uzak Durun

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 62 beldeye dönüş uyarısını yineleyerek, bölgeye yaklaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 11:04
İsrail'den Lübnan'a Uyarı: 62 Beldeden Uzak Durun

İsrail Ordusu'ndan Lübnan Uyarısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 62 belde için yerel halka geri dönmemeleri konusunda yeni bir uyarıda bulundu.

Uyarı Sosyal Medyadan Yapıldı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformlarından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki yerinden edilenlerin söz konusu bölgelere geri dönmemeleri gerektiğini belirtti. Adraee, bu 62 beldenin yer aldığı haritayı paylaşarak, bölgelere ve yakınlarına gidenlerin hedef alınabileceği uyarısında bulundu.

Ateşkes Anlaşması ve Son Gelişmeler

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım Çarşamba günü yürürlüğe giren ateşkes antlaşması, tarafların birbirlerine karşı her türlü askeri operasyondan kaçınmalarını öngörüyor. Anlaşmanın detaylarında, Lübnan hükümetinin Hizbullah gibi silahlı grupların İsrail’e karşı operasyon düzenlemesini engellemesi ve İsrail'in Lübnan'da sivil hedeflere saldırıda bulunmaması gerektiği vurgulanmıştı.

Lübnan Ordusu Askeri Faaliyetlerine Devam Ediyor

Bu antlaşma çerçevesinde, Lübnan ordusunun 60 gün içerisinde İsrail’in işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması bekleniyor. Ayrıca, Lübnan ordusunun güneyde patlamamış savaş mühimmatlarını temizleme çalışmaları aralıksız sürmekte.

İsrail ordusu, 11 Aralık'ta el-Hıyam beldesinden çekildiğini duyurmuş ve Lübnan ordusu, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü ile ABD koordinasyonunda bölgeye yerleşmeye başlamıştır. Ancak, İsrail’in düzenlediği saldırılar ve Lübnan'ın güneyindeki evlere yönelik ateş açma durumları, ateşkes anlaşmasını sık sık ihlal ettiği yönündeki kaygıları artırmaktadır.

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