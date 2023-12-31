İsrail'den Lübnan'a yoğun hava saldırısı

Gelen son dakika bilgisine göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yoğun bir hava saldırısı düzenlediği duyuruldu. Ordu tarafından yapılan açıklamada, İsrail'e ait hava uçaklarının Kefr Kella beldesinde bulunan Hizbullah altyapılarına yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiği ve birçok noktanın ayrı ayrı hedef alındığı belirtildi.

Açıklamalara göre, Kefr Kella'nın Hizbullah'ın kalesi olarak kabul edildiği ve bu beldenin İsrail topraklarına yönelik saldırılarda sıkça kullanıldığı ifade edildi.

Son günlerde yaşanan çatışmalarda, 8 Ekim'den bu yana İsrail-Lübnan sınırında 134 Hizbullah mensubu ve 28 Lübnanlı sivilin hayatını kaybettiği, İsrail'de ise 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askerinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Gelişmelerle ilgili detaylı bilgiler beklenirken, bölgedeki tansiyonun yükselmesi uluslararası endişelere yol açtı.