DOLAR
34,59 -0,14%
EURO
36,32 -0,87%
ALTIN
2.937,1 2,29%
BITCOIN
3.295.806,19 1,6%

İsrail'den Lübnan'da Ateşkes Açıklaması: İlerlemeler Kaydediliyor

İsrail Hükümeti, Lübnan'da ateşkese doğru önemli adımlar atıldığını ve bir anlaşmanın yakın olabileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 16:41
İsrail'den Lübnan'da Ateşkes Açıklaması: İlerlemeler Kaydediliyor

İsrail Hükümet Sözcüsü'nden Ateşkese Doğru Açıklama

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, Lübnan'da ateşkese doğru önemli bir ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Ancak bu süreçte ele alınması gereken bazı sorunların da bulunduğunun altını çizdi.

Ateşkes Müzakerelerinde Gelişmeler

CNN televizyonuna konuşan Mencer, İsrail ile Hizbullah arasında olası bir ateşkes hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mencer, "Lübnan'da ateşkese doğru ilerlendiğini, ancak bazı sorunların değerlendirileceğini" ifade etti.

İsrail devlet televizyonuna konuşan ve ismi açıklanmayan bir yetkili, Lübnan'daki ateşkese varılması için yürütülen müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Yetkili, "Ateşkese her zamankinden daha yakın olduğumuzu söyleyebilirim. Sürpriz olmazsa gelecek günlerde bir ateşkes anlaşması olası," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Rolü

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da ateşkese yönelik müzakereleri desteklemek amacıyla geçtiğimiz hafta Beyrut ve İsrail'i ziyaret etti. Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'ta yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Lübnan'da Tel Aviv ile Hizbullah arasında bir ateşkes anlaşmasına varılma noktasına gelindiğini kaydetti. Ayrıca, İsrail basını bu süreçte Tel Aviv yönetiminin Lübnan'daki ateşkes taslağını prensipte onayladığını, ancak henüz çözülmemiş bazı konuların bulunduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti'den Genel Sağlık Sigortası Düzenlemeleri İçeren Kanun Teklifi
2
Eskişehir'de Motosiklet Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
3
TİKA, Pakistan'da Üçüncü Arama Kurtarma Eğitimini Gerçekleştirdi
4
Ordu ve Gümüşhane'de Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
5
Amasya'da 'Mor Mendil ve Ayakkabılı' Protesto ile Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi
6
Kastamonu'da Yavru Baykuş Kurtarıldı: DKMP'ye Teslim Edildi
7
Bursa'da Kaza: Anne ve Oğlu Yaralandı

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı