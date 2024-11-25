İsrail'den Lübnan'da Ateşkes Açıklaması: İlerlemeler Kaydediliyor

İsrail Hükümet Sözcüsü'nden Ateşkese Doğru Açıklama

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, Lübnan'da ateşkese doğru önemli bir ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Ancak bu süreçte ele alınması gereken bazı sorunların da bulunduğunun altını çizdi.

Ateşkes Müzakerelerinde Gelişmeler

CNN televizyonuna konuşan Mencer, İsrail ile Hizbullah arasında olası bir ateşkes hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mencer, "Lübnan'da ateşkese doğru ilerlendiğini, ancak bazı sorunların değerlendirileceğini" ifade etti.

İsrail devlet televizyonuna konuşan ve ismi açıklanmayan bir yetkili, Lübnan'daki ateşkese varılması için yürütülen müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Yetkili, "Ateşkese her zamankinden daha yakın olduğumuzu söyleyebilirim. Sürpriz olmazsa gelecek günlerde bir ateşkes anlaşması olası," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Rolü

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da ateşkese yönelik müzakereleri desteklemek amacıyla geçtiğimiz hafta Beyrut ve İsrail'i ziyaret etti. Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'ta yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Lübnan'da Tel Aviv ile Hizbullah arasında bir ateşkes anlaşmasına varılma noktasına gelindiğini kaydetti. Ayrıca, İsrail basını bu süreçte Tel Aviv yönetiminin Lübnan'daki ateşkes taslağını prensipte onayladığını, ancak henüz çözülmemiş bazı konuların bulunduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.