İsrail'den Lübnan Güneyine Hava Saldırısı: Ramya–Beyt Lif Hedef Alındı

Olay ve ilk bilgiler

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Ramya ve Beyt Lif beldelerinin arasındaki bir bölgeyi hedef aldı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, saldırıyı İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) gerçekleştirdi.

Saldırıya ilişkin ölu ve yaralı bilgisine henüz yer verilmedi ve İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Bağlam ve önceki saldırılar

İsrail, sınıra yakın Nebatiye kentine bağlı Ayta eş-Şab beldesine de 22 Ağustos'ta düzenlediği İHA saldırısında bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlal gerçekleştirdiği, bu süreçte en az 245 kişinin hayatını kaybettiği ve 513 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.