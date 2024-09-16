İsrail'den Lübnan Sınırında 'Tampon Bölge' Önerisi

İsrail'den Yeni Güvenlik Stratejisi

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Israel Hayom'da yer alan habere göre, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı'nın lideri Tümgeneral Ori Gordin, Lübnan'ın güneyine 'tampon bölge' kurulmasını önerdi.

Kapatılan Toplantıda Gündeme Geldi

Gordin'in bu öneriyi, kapalı bir toplantıda gündeme getirdiği ifade ediliyor. Toplantıda Gordin, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 'tampon bölge' oluşturmasına izin verilmesi gerektiğini savundu.

Kontrol İsrail Ordusuna Ait Olmalı

Además, Gordin'in, bu tampon bölgenin kesinlikle İsrail ordusunca kontrol edilmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Kuzeyde Sivil Savunma Ekipleri Silahlandırılıyor

Bunun yanı sıra İsrail Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzeyinde bazı sivil savunma ekiplerine silah dağıtımı gerçekleştirdi. Bakanlık, bu çerçevede 97 yerleşim yerine yaklaşık 9 bin uzun namlulu silah gönderildiğini duyurdu.

Hizbullah ile Olası Çatışmalar Devam Ediyor

Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırıların ardından, Lübnan sınırında Hizbullah ile İsrail ordusu arasında süregelen çatışmalar, 8 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor.