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İsrail'den Ramallah'ta Gözaltı ve Yaralama Olayı

İsrail, Batı Şeria'da düzenlediği baskında bir Filistinliyi gözaltına aldı, kardeşini yaraladı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 22:19
İsrail'den Ramallah'ta Gözaltı ve Yaralama Olayı

İsrail, Batı Şeria'da Gözaltı ve Yaralama Vakası

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği bir baskın, bölgedeki tansiyonu yeniden yükseltti. Ramallah kentinde sivil giyimli "Mustaribin" timinin bir Filistinliyi gözaltına alması ve kardeşinin yaralanmasının ardından gözler bu olaya çevrildi.

Baskın Nasıl Gerçekleşti?

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Filistinlilerin geleneksel kıyafetleriyle giyinmiş olan Mustaribin timi, Filistin plakalı bir araçla Ramallah'ın merkezine baskın düzenledi. Bu baskın sırasında, Emced Nubani adlı Filistinli gözaltına alındı.

Kardeşinin Durumu

Baskın esnasında İsrail timine engel olmaya çalışan Nubani'nin kardeşi, İsrail güçlerince açılan ateşte yaralandı. Olayın detayları ve yaralının durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Artan Gözaltı ve Saldırılar

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan sonra Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış yaşandı. Bu süreçte, 912 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 14 bin 300 Filistinli gözaltına alındı.

Mustaribin, genellikle Filistinlilerin kıyafetlerini giyerek yaptıkları operasyonlarla tanınan bir tim olarak, uzun yıllardır işgal altındaki Batı Şeria topraklarında faaliyet göstermektedir.

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