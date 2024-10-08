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İsrail'den Şam'da İran Büyükelçiliği Yakınlarına Saldırı

Şam'da İran Büyükelçiliği yakınlarına yönelik bir İsrail saldırısı gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 21:45
İsrail'den Şam'da İran Büyükelçiliği Yakınlarına Saldırı

İsrail, Şam'da Saldırı Gerçekleştirdi

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İsrail Ordusu'nun Suriye'nin başkenti Şam'da, İran Büyükelçiliği'nin yakınındaki bir binayı hedef aldığını bildirdi.

Saldırının Detayları

IRNA'ya göre, "Siyonist rejim, Şeyh Saad Mahallesi'nde bulunan bir sivil yerleşim birimini hedef aldı." Saldırının, İran'ın Şam Büyükelçiliği'ne komşu bir bölgeye yapıldığı ifade edildi.

Hava Savunma Sistemleri Devrede

Suriye rejiminin moda ajansı SANA'dan gelen açıklamada, "Şam semalarında patlama sesleri duyuldu ve hava savunma sistemleri düşman hedeflerine karşı koydu." bilgisi yer aldı. Ayrıca, Mezze mahallesi çevresindeki bir apartman binasına yönelik saldırının sonuçlarıyla ilgili ilk bilgilere göre yaralıların olduğu belirli oldu.

Bu olay, bölgedeki gerilimi artıran önemli bir gelişme olarak öne çıkmakta.

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