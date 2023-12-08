İsrail'den savaşın sonlandırılması için 2 şart! Şartlar doğrudan Hamas'a iletildi!

Netanyahu sözcüsü aracılığı ile Hamas'a çağrıda bulundu. Hamas'a 2 şart koşan İsrail bu şartların sağlanması durumunda Gazze'ye karşı yürütülen saldırıların sonlandırılacağı belirtildi.

İsrail'den savaşın sonlandırılması için 2 şart! Şartlar doğrudan Hamas'a iletildi!
Yayın Tarihi:

İsrail Başbakanı sözcüsü Ofir Gendelman, Filistin'e karşı yürütülen savaşın bitirilmesi için 2 şart koştu. Gendelman doğrudan Hamas'a yaptığı çağrıda, Hamas'ın teslim olması ve rehin tutulan İsraillilerin serbest bırakılması halinde savaşı bitireceklerini belirtti. 

Hamas tarafından başlatılan 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrasında Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılar sürerken İsrail sözcüsünden savaşın bitebileceği bildirisi geldi. İsrail'den gelen açıklamada istenen şartların sağlanması halinde Filistin'e karşı yapılan saldırılar son bulacağı belirtildi.

israil-gazze

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözcüsü Ofir Gendelman yaptığı açıklamada, 'Gazzelilere söylüyorum: Savaşı bugün bitirmek iki şartta mümkün. Birincisi, tüm kaçırılanlarımızın serbest bırakılması gerekiyor. İkincisi, Hamas’ın teslim olması gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

Gazzelilerin Hayatının İyileşmesi Hamas'ın Yok Edilmesine Bağlı

Gazze Şeridi'nin güneyinde ilerlemenin devam ettiğini belirten İsrail sözcüsü, İsrail askeri güçlerinin Hamas liderinin ele geçirilmesi için  bulunduğu yeri kuşattıklarını ifade etti. Yapılan bu açıklamanın yanı sıra Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın belirtilen adreste olup olmadığına dair bir bilgi vermedi.

İsrail tarafından yapılan açıklamada Hamas'ın yok edilmesi halinde Gazzelilerin hayatının iyileşeceğine dair vurgu yapıldı.

Öne Çıkanlar
Çocuk oyuncağı gibi geliyor ama değil! Patates haşlarken yapılan bu hata patatesi zehre dönüştürüyor! Çocuk oyuncağı gibi geliyor ama değil! Patates haşlarken yapılan bu hata patatesi zehre dönüştürüyor!
Dar gelirlilere can suyu gibi yardım! Geç kalmadan başvurun: Ayda 3.490 TL yardım parası tıkır tıkır hesaba yatacak Dar gelirlilere can suyu gibi yardım! Geç kalmadan başvurun: Ayda 3.490 TL yardım parası tıkır tıkır hesaba yatacak
Gece gece Torba Yasa mesaisi! ONAYLANDI! 4A 4B 4C'liye yeni ikramiye yıl bitmeden ödenecek Gece gece Torba Yasa mesaisi! ONAYLANDI! 4A 4B 4C'liye yeni ikramiye yıl bitmeden ödenecek
Çok Okunanlar
Elon Musk Düzce'ye ayak basıyor! Nedenini duyanlar heyecandan duramadı Elon Musk Düzce'ye ayak basıyor! Nedenini duyanlar heyecandan duramadı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yargı reformu hakkında konuştu: 1 ay ceza alan bile cezaevine girmeli! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yargı reformu hakkında konuştu: 1 ay ceza alan bile cezaevine girmeli! Meteoroloji'den Fırtına Alarmı! İstanbul için Kritik Uyarı Geldi! Yarın İçin Tedbirli Olun Çağrısı Geldi Meteoroloji'den Fırtına Alarmı! İstanbul için Kritik Uyarı Geldi! Yarın İçin Tedbirli Olun Çağrısı Geldi Bakan Vedat Işıkhan'dan 'asgari ücrete ara zam yok' mesajı: Temmuz'da ara zamma gerek olmayacak! Bakan Vedat Işıkhan'dan 'asgari ücrete ara zam yok' mesajı: Temmuz'da ara zamma gerek olmayacak! Yılbaşı öncesi 81 ilde sahte alkol operasyonu: 25 bin litre alkol ele geçirildi! Yılbaşı öncesi 81 ilde sahte alkol operasyonu: 25 bin litre alkol ele geçirildi! Motorinde tabela tekrar değişti! Mazota bir kez daha indirim geldi! Motorinde tabela tekrar değişti! Mazota bir kez daha indirim geldi!