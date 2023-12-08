İsrail'den savaşın sonlandırılması için 2 şart! Şartlar doğrudan Hamas'a iletildi!

İsrail Başbakanı sözcüsü Ofir Gendelman, Filistin'e karşı yürütülen savaşın bitirilmesi için 2 şart koştu. Gendelman doğrudan Hamas'a yaptığı çağrıda, Hamas'ın teslim olması ve rehin tutulan İsraillilerin serbest bırakılması halinde savaşı bitireceklerini belirtti.

Hamas tarafından başlatılan 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrasında Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılar sürerken İsrail sözcüsünden savaşın bitebileceği bildirisi geldi. İsrail'den gelen açıklamada istenen şartların sağlanması halinde Filistin'e karşı yapılan saldırılar son bulacağı belirtildi.





İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözcüsü Ofir Gendelman yaptığı açıklamada, 'Gazzelilere söylüyorum: Savaşı bugün bitirmek iki şartta mümkün. Birincisi, tüm kaçırılanlarımızın serbest bırakılması gerekiyor. İkincisi, Hamas’ın teslim olması gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

Gazzelilerin Hayatının İyileşmesi Hamas'ın Yok Edilmesine Bağlı

Gazze Şeridi'nin güneyinde ilerlemenin devam ettiğini belirten İsrail sözcüsü, İsrail askeri güçlerinin Hamas liderinin ele geçirilmesi için bulunduğu yeri kuşattıklarını ifade etti. Yapılan bu açıklamanın yanı sıra Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın belirtilen adreste olup olmadığına dair bir bilgi vermedi.

İsrail tarafından yapılan açıklamada Hamas'ın yok edilmesi halinde Gazzelilerin hayatının iyileşeceğine dair vurgu yapıldı.