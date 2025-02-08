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İsrail'den Serbest Bırakılan 4 Filistinli Esir Hastaneye Kaldırıldı

İsrail'in serbest bıraktığı 4 Filistinli esirin sağlık durumu kötüleşti, hastaneye sevk edildiler.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 14:34
İsrail'den Serbest Bırakılan 4 Filistinli Esir Hastaneye Kaldırıldı

İsrail'in Serbest Bıraktığı Filistinli Esirler Hastaneye Kaldırıldı

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerden 4'ü sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, serbest bırakılan bu 4 esirin, Ramallah’ta bulunan hastanelere sevk edildiği ifade edildi.

Esir Takası Süreci ve Sağlık Durumu

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turu kapsamında, İsrail'in Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bıraktığı toplam 42 Filistinli, Uluslararası Kızılhaç ekipleri tarafından Ramallah'a getirilmişti. Ancak, 4 esirin sağlık koşulları kritik olduğu için hastanede tedavi edilmesi gerektiği bildirildi.

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