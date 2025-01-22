İsrail'den Serbest Bırakılan Filistinli Kadın: "Başörtümü Takmama İzin Vermediler"

İsrail ve Hamas arasındaki esir takası sonucunda serbest bırakılan 90 Filistinliden biri olan Büşra et-Tavil, başörtüsünü takmasına izin verilmediğini ve gözaltında geçtiği zor koşulları anlattı.

Hamas yöneticilerinden Cemal et-Tavil'in kızı Büşra, Damon Hapishanesi'nden yaklaşık 10 ay sonra, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bira kentindeki evine döndü.

Gözaltında Kaldığı 14 Saat

Gözaltına alındığı gün, arkadaşının evinde olduğunu belirten Tavil, "İsrail güçleri, arkadaşımın evine baskın düzenledi. Evi altüst ettiler, eşyalarını tahrip ettiler. Başörtümü takmama izin vermediler. Zorla evden çıkarıldım, 14 saat örtüm olmadan gözaltında tutuldum. Bu hayatım boyunca karşılaşabileceğim en zor durumdu" dedi.

İstihbarat Subayıyla Yaşanan Diyalog

Gözaltındaki bir İsrailli istihbarat subayının, "O evi yıllarca tamir etmeye çalışacaksın, ömrünün sonuna kadar arkadaşına borçlu kalacaksın." diyerek alay ettiğini anlatan Tavil, "Ben de dayanışmanın ne denli güçlü olduğunu dile getirdim. 'Biz savaş halindeyiz, herkes bir şekilde bedel ödüyor.' dedim" ifadelerini kullandı.

İdari Tutukluluk Süreci

Yaklaşık 10 ay önce gözaltına alındığı sırada sosyal medyada hiçbir şey paylaşmadığını belirten Tavil, suçsuz yere gözaltına alındığını vurguladı. Tutukluluk süreci hakkında da, "Bu anlamda idari tutukluluk uygulaması ile haksız yere 6 aya kadar hapse atılabiliyoruz" dedi.

Cezaevindeki Şiddet ve İhlaller

Tavil, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan Gazze saldırılarının ardından, cezaevlerindeki ihlallerin arttığını vurgulayarak, "İsrail 7 Ekim'den sonra öyle sert bir kampanya başlattı ki; gazeteci, insan hakları savunucusu ve eski tutukluları gözaltına aldı. Sadece dua eden, soykırıma karşı çıkan herkes içeri alındı" ifadelerini kullandı.

Cezaevinde Yaşanan Hayat Koşulları

Büşra et-Tavil, cezaevindeki yaşam şartlarının kötü olduğunu ve verilen yemeklerin sağlıksız olduğunu ifade etti. "Yemekler bir insanın önüne konulamayacak kadar kötüydü. Sadece hayatta kalmak için yiyip içiyorduk. Çorba, içinden böceklerin çıktığı bir sudan ibaretti" dedi.

İsrail Hapishanelerinin Koşulları

Hapishanelerde yaşadığı zor koşulları da anlatan Tavil, "İsrail hapishaneleri, kelimenin tam anlamıyla canlıların kaldığı bir mezarlık. Bu kez içerdeki şartlar hiç olmadığı kadar sert ve acımasızdı" dedi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla, 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esir Kızılhaç ekiplerine teslim edilirken, toplam 90 Filistinli de serbest bırakıldı.