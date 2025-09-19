İsrail'den Şeyh Muhammed Serendah'a Mescid-i Aksa'ya Bir Hafta Giriş Yasağı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa hatibi Şeyh Muhammed Serendah'ı cuma sonrası gözaltına alıp serbest bıraktı; karar gereği bir hafta boyunca Aksa'ya giriş yasağı getirildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 16:31
İsrail'den Şeyh Muhammed Serendah'a Mescid-i Aksa'ya Bir Hafta Giriş Yasağı

İsrail'den Şeyh Muhammed Serendah'a Mescid-i Aksa'ya Bir Hafta Giriş Yasağı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yasağı duyurdu; gözaltı ve yasakla ilgili resmi açıklama bekleniyor

İsrail polisi, Mescid-i Aksa hatiplerinden Şeyh Muhammed Serendah'ın bir hafta süreyle Aksa'ya girişini yasakladı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Şeyh Serendah, cuma namazının ardından İsrail polisince gözaltına alındı. Polis tarafından daha sonra serbest bırakılan Serendah hakkında, kararın yenilenmesi kaydıyla bir hafta boyunca Aksa'ya giriş yasağı getirildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden veya İsrail polisinden, Mescid-i Aksa hatibinin neden gözaltına alındığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa hatiplerinin cuma hutbelerinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele almasını engellediği yönündeki uygulamalarını sürdürüyor.

Bu yıl içinde, Mescid-i Aksa hatiplerinden Muhammed Hüseyin ile Muhammed Selim de cuma hutbesinde İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırıları kınadıkları ve uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınmış; her iki hatibe de bir hafta süreyle Aksa'ya giriş yasağı uygulanmıştı.

Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar bekleniyor.

