İsrail'den skandal olay: Siviller stadyumda çıplak gözaltına alındı aralarında çocuk da var

Gazze'deki bir stadyumda İsrail askerleri, yaşlı ve bebekler de dahil olmak üzere Filistinli sivilleri yarı çıplak bırakarak gözaltına aldı. Skandal olayın görüntüleri dünyayı ayağa kaldırdı.

İsrail'den skandal olay: Siviller stadyumda çıplak gözaltına alındı aralarında çocuk da var
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Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, 1973'ten bu yana ilk defa resmen savaş ilan etti. Hava ve kara operasyonlarıyla saldıran İsrail ordusu, yaklaşık seksen bir gün içinde 20 binden fazla kişiyi katletti, 50 binden fazla kişiyi de yaraladı. Ölenlerin büyük bir kısmı kadın ve çocuklardı.

Gazze'de İsrail'in saldırıları devam ederken, Mısır "üç aşamalı ateşkes" ve esirlerin aşamalı olarak serbest bırakılması teklifinde bulundu. Mısır'ın bu teklifi Katar ile birlikte hazırladığı ve İsrail, Hamas, ABD ve Avrupa hükümetlerine ilettiği belirtildi. AP, bu teklifin İsrail'in isteklerini karşılamadığını ifade etti.

Cibaliye Mülteci Kampı'nda 10 Aralık'ta İsrail askerleri baskın yaptı. Burada çok sayıda insanı rehin alan İsrail, yaklaşık 100 erkeği elleri ve ayakları bağlı bir şekilde aradı. Bu kişiler daha sonra nereye götürüldüğü bilinmeyen bir yere sevk edildi. Jerusalem Post, İsrail medyasının doğruladığı görüntüleri "Hamas savaşçıları teslim oldu" başlığıyla yayınladı. Ancak bu görüntülerdeki kişilerin sivil olduğu anlaşıldı. Cibaliye, Gazze'nin en kuzeyindeki en büyük mülteci kampıydı.

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Çok sayıda Filistinli, bir stadyumda yarı çıplak halde toplanmaya zorlandı. Filistin yerel medyası ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, çocukların da bulunduğu bu insanlık dışı muamele görüldü. Görüntülerde, bir İsrail askerinin kucağındaki battaniyeli bir bebek de dikkat çekti.

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