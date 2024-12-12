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İsrail'den Suriye'deki Tampon Bölge İşgali Açıklaması

İsrail, Suriye'deki tampon bölgeyi işgalinin geçici olduğunu ve stratejik önemi bulunduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 13:28
İsrail'den Suriye'deki Tampon Bölge İşgali Açıklaması

İsrail Açıklama Yaptı

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye ile olan tampon bölgeyi işgalinin "geçici olduğunu" duyurdu.

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölümdeki işgali ile ilgili detaylar paylaşıldı. Açıklamada, Suriye’deki Baas rejiminin çöküşünün “İsrail ile sınır ve tampon bölgede boşluk yarattığı” ifade edildi. Aynı zamanda, İsrail’in işgal altındaki Golan Tepeleri'nden "7 Ekim benzeri bir saldırıya izin vermeyeceği" savunuldu.

Geçici İşgal Savunması

Açıklamada, İsrail’in tampon bölge ve sınırına yakın stratejik noktalardaki işgalinin, "1974 anlaşmasına bağlı bir güç kurulana kadar geçici olduğu" belirtildi.

İsrail'in Suriye'ye Yönelik Askeri Eylemleri

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle birlikte, İsrail ordusu'nun Suriye’ye yönelik saldırıları yoğunlaştı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları hedef alarak, İsrail ordusu Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. İlerleyen süreçte, İsrail ordusu Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye girerek, işgali daha da ileriye taşıyarak Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

1967'den bu yana İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni işgal altında tutuyor. İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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