İsrail'den UNIFIL'e Yer Değiştirme Önerisi

İsrail'den UNIFIL'e Yeni Bir Yer Değiştirme Önerisi

İsrail, BM Lübnan Geçici Barış Gücü olan UNIFIL'in pozisyonunu değiştirmesini önerdi. Bu öneri, özellikle bölgedeki gerginliğin artması nedeniyle gündeme geldi.

İsrail'in Açıklamaları

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, UNIFIL'in 5 kilometre kuzeye kaydırılmasını istediklerini duyurdu. Danon, bu adımın, Hizbullah terör örgütüyle olan çatışmaların yoğunlaşması sebebiyle daha güvenli bir ortam yaratacağını savundu.

Danon, yaptığı yazılı açıklamada, "Hizbullah teröristleriyle savaşa devam edeceğiz. UNIFIL ile diyalog ve koordinasyonumuz sürüyor," ifadelerini kullandı.

BM'den Tepki Geldi

Bu öneriye rağmen BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, UNIFIL'in görevine devam edeceğini ve mevcut bölgelerinde kalacağını açıkladı. Haq, güvenlik durumunu gözden geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

Haq ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, UNIFIL'in Lübnan'ın güneyinde istikrar sağladığını düşündüğünü vurguladı. Haq, "Hiçbir üye ülkenin UNIFIL personelini hedef alması kabul edilemez," dedi.

İsrail'in Gözlem Kulesine Saldırı

Son olarak, UNIFIL'den gelen açıklamada, İsrail ordusunun bir gözlem kulesine düzenlediği saldırıda iki barış gücü askerinin hafif yaralandığı bildirildi. Bu durum, bölgedeki gerginliğin devam ettiğini göstermektedir.