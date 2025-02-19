İsrail'den Yahudi Mahkumlara Af Hazırlığı: Filistinli Esirlerle Denge Arayışı

İsrail, Filistinli esirlerin serbest kalmasına karşı Yahudi mahkumlara af çıkarmayı değerlendiriyor. Tartışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:31
İsrail'den Yahudi Mahkumlara Af Hazırlığı: Filistinli Esirlerle Denge Arayışı

İsrail'den Yahudi Mahkumlara Af Hazırlığı

Israel Hayom gazetesinin iddialarına göre, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Adalet Bakanı Yariv Levin, Filistinlilere karşı suç işleyen "Yahudi mahkumlara" af çıkarma konusunu değerlendiriyor. Gazete, Gazze'de gerçekleşen ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, Filistinli esirlerin serbest kalmasına karşı bir denge sağlamak amacıyla bu hazırlığın yapıldığını öne sürdü.

Af Teklifinin Detayları

Yayınlanan haberlere göre, İsrailli yetkililer, Mahkemelere intikal eden Filistinlilere karşı suçlardan hüküm giyen 20 Yahudi mahkumun bulunduğu bir listeyi inceliyor. Bu bağlamda, İsrail Cumhurbaşkanlığı Af Dairesi ile Adalet Bakanlığı Af Dairesi arasında bir ön inceleme toplantısı gerçekleştirildi. Yetkililer, af ve ceza indirimi konusundaki ihtiyaçların yanı sıra, pişmanlık şartının da gözetileceğini belirtiyor.

Öte yandan, geçtiğimiz esir takası anlaşmaları sırasında da benzer uygulamaların yapıldığı hatırlatıldı. Yetkililerin, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten de görüş isteyerek, her bir davayı dikkatle incelemeyi planladığı ifade ediliyor.

Aşırı Sağcıların Tepkisi

Bu haberlerin ardından, aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, "Hamas ile yapılan pervasız teslimiyet anlaşmasını hiçbir şey aklayamaz." diyerek sert bir eleştiride bulundu. Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi ve Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının ülke için bir teslimiyet olduğunu belirtti.

Ben-Gvir, İsrail'in ABD'nin desteğine rağmen tekrar Gazze'ye saldırmamasını eleştirerek, Başbakan ve bakanları derhal Hamas'a karşı topyekün bir savaşa dönmeye çağırdı.

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