İsrail, Dera'nın Saysun ve Cemle Köylerine Girdi

İsrail askerleri Dera'nın Saysun ve Cemle köylerine girip arama yaptı; yaklaşık 18 askeri araç ve İHA uçuşları bölgede kaygıya yol açtı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 13:55
İsrail Güçleri Dera'nın Saysun ve Cemle Köylerine Girdi

Arama-tarama operasyonu ve bölgedeki askeri konuşlanma

Suriye haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, İsrail askeri birlikleri sabah saatlerinde Dera ilinin batısındaki Saysun ve Cemle köylerinde arama yaptı.

Haberde, İsrail ordusuna ait yaklaşık 18 askeri araç'ın evlere baskın düzenlediği ve kapsamlı arama-tarama faaliyetleri yürüttüğü aktarıldı. Ayrıca İsrail'e ait farklı birliklerin, işgal altındaki Suriye'nin Golan sınırı yakınındaki Cemle askeri üssü çevresinde konuşlandığı ifade edildi.

Söz konusu hareketliliğin, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA)'nın bölgede keşif uçuşları yaptığı sırada gerçekleştiği ve bunun halk arasında ciddi kaygı ve tedirginlik yarattığı kaydedildi.

Suriye yönetiminin kınaması ve uluslararası çağrı

Suriye yönetimi yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin Dera, Kuneytra ve Şam kırsalındaki tekrar eden sızmalarını sert şekilde kınadı. Açıklamada bu eylemlerin istikrar çabalarını baltaladığı ve 1974 Ateşkes Anlaşması ile uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplumun bu ihlalleri durdurmaya çağrıldığı belirtildi.

