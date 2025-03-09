İsrail Devlet Televizyonu: ABD ile Hamas Arasındaki Görüşmelerde İlerleme Sağlandı

İsrail TV'si, ABD ile Hamas arasındaki esir takası görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini bildirdi. Doha'ya heyet gönderilecek.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 16:06
İsrail Devlet Televizyonu: ABD ile Hamas Arasındaki Görüşmelerde İlerleme Sağlandı

İsrail'den ABD ve Hamas Görüşmeleriyle İlgili Açıklama

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD ile Hamas arasındaki doğrudan görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini duyurdu. Bildirilenlere göre, görüşmeler ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ile Hamas yöneticisi Halil el-Hayya arasında gerçekleşti.

Görüşmelerdeki Gelişmeler

Görüşmelerin detayları hakkında henüz Hamas veya Washington tarafından bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un salı günü Hamas ile ateşkes anlaşmasının uzatılmasını görüşmek üzere bölgeyi ziyaret edeceği ifade edildi.

İsrail Heyeti Doha'ya Yolculuk Yapacak

KAN'ın haberine göre, İsrail'in yarın Doha'ya göndereceği heyetin yetkileri, bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısında belirlenecek. Ancak Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in bu heyette yer almayacağı bildiriliyor.

Ateşkes ve Esir Takası Müzakereleri

İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası müzakerelerinin ilk aşamasının sona ermesine rağmen, ikinci aşamanın henüz başlamadığını açıkladı. Tüm bu gelişmeler ışığında, İsrail yönetimi, müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmak amacıyla Doha'ya heyet göndermeye karar verdi.

ABD'nin Hamas ile Yürüttüğü Görüşmeler

ABD’nin Hamas ile yürüttüğü doğrudan görüşmeler, Axbios haber sitesi tarafından da doğrulandı. Washington, Gazze Şeridi'nde özellikle ABD-İsrailli çifte vatandaşı esirlerin serbest bırakılması için çaba gösterdiğini kabul etti. Ancak bu durum Tel Aviv yönetimini rahatsız etti.

İsrail basını, Ron Dermer'in Adam Boehler ile yaptığı görüşmede, “Hamas'a teklif sunulmadan önce İsrail’in rızasının alınması gerektiği” vurgusunu ilettiğini aktardı. Tel Aviv yönetimi, ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki birinci aşamanın sona ermesi sonrası, 2 Mart'tan itibaren Gazze'ye insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in Katar'da Hamaslı yetkililerle bir araya gelerek ABD vatandaşlarının serbest bırakılması konusunu görüştüğü belirtiliyor. Adının açıklanmasını istemeyen bir Filistinli kaynak ise, Hamas’ın Amerikalı yetkililere ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesinin gerekliliğini vurguladığını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Hamas'ın elindeki Amerikalı esirlerin kurtarılması için doğrudan görüşmeler yaptığını doğruladı.

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