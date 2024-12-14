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İsrail Deyr Belah'a Hava Saldırısı Düzenledi: Belediye Başkanı Cerv Hayatını Kaybetti

İsrail'in Deyr Belah Belediyesi'ne düzenlediği hava saldırısında 10 Filistinli hayatını kaybetti, Belediye Başkanı Diyab el-Cerv da öldü.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 18:26
İsrail Deyr Belah'a Hava Saldırısı Düzenledi: Belediye Başkanı Cerv Hayatını Kaybetti

İsrail'in Deyr Belah'a Saldırısında Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Belah Belediyesi binasına bugün düzenlediği hava saldırısında Belediye Başkanı Diyab el-Cerv yaşamını yitirdi. Bu saldırıda toplamda 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Yerel Yönetim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cerv'un öldüğü belirtilerek, bu durumun Filistin'deki kayıpların boyutunu gözler önüne serdiği vurgulandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü 4'üncü belediye başkanı oldu.

Daha önce de Nusayrat Belediye Başkanı İyad el-Megari, El-Magazi Belediye Başkanı Hatim el-Gamri ve Ez-Zehra Belediye Başkanı Mervan Hamed hayatını kaybetmişti.

Uluslararası İhlallere Dikkat Çekildi

Filistin Ulusal Konseyi, İsrail ordusunun Deyr el-Belah Belediyesi ve Gazze'de yerinden edilmiş insanların barındığı bir okulu bombalamasını, "tüm uluslararası yasa ve normların açık ihlali"

Gazze Şeridi’nde yaşananların, İsrail’in vahşetini ve dünyadaki sessizliği yansıtan büyük bir insani suç olduğu ifade edildi. Ayrıca, uluslararası topluma çağrı yapılarak, “katliamların ve felaketlerin sona ermesi” istendi.

İsrail'in Saldırıları ve Filistin Kayıpları

İsrail'in saldırıları sonucu, 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze’de yaklaşık 44,930 Filistinli hayatını kaybederken, 106,624 kişi yaralandı. Çatışmalarda binlerce insanın enkaza gömüldüğü bildirilirken, hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapılar da tahrip ediliyor.

Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim’den bu yana 811 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze’ye yapılan saldırılar boyunca 808 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 24 Kasım'da yapılan insani ara sürecinde, 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakıldı.

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