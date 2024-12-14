İsrail Deyr Belah'a Hava Saldırısı Düzenledi: Belediye Başkanı Cerv Hayatını Kaybetti

İsrail'in Deyr Belah'a Saldırısında Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Belah Belediyesi binasına bugün düzenlediği hava saldırısında Belediye Başkanı Diyab el-Cerv yaşamını yitirdi. Bu saldırıda toplamda 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Yerel Yönetim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cerv'un öldüğü belirtilerek, bu durumun Filistin'deki kayıpların boyutunu gözler önüne serdiği vurgulandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü 4'üncü belediye başkanı oldu.

Daha önce de Nusayrat Belediye Başkanı İyad el-Megari, El-Magazi Belediye Başkanı Hatim el-Gamri ve Ez-Zehra Belediye Başkanı Mervan Hamed hayatını kaybetmişti.

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