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İsrail Deyr Belah'ta Filistinlileri Göçe Zorluyor

İsrail, Deyr Belah'a başlattığı saldırı ile Filistinlileri zorla göç etmeye zorluyor. Bölgedeki insani durum giderek kötüleşiyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 21:39
İsrail Deyr Belah'ta Filistinlileri Göçe Zorluyor

İsrail, Gazze Şeridi'nde Yeni Bir Dönem Başlatıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah bölgesinin doğusuna saldırı başlatma kararı aldı. Daha önce “insani bölge” olarak ilan etmiş olmasına rağmen, buradaki Filistinlilerin göç etmeleri yönünde bir çağrıda bulunarak uluslararası hukukun ihlaline devam ediyor.

Saldırılar ve Göç Zorunluluğu

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten itibaren süregelen saldırılar, yerinden edilen Filistinlilere karşı bir zorla göç mekanizması olarak kullanılmaktadır. İsrail, daha önce güvenli olduğunu belirttiği yerleri boşaltma çağrısı yaparak, buralara da saldırılar düzenlemektedir.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden paylaştığı harita ile bölgedeki 128. blok olarak belirtilen Deyr Belah'ın doğusunun boşaltılmasını talep ettiğini duyurdu. Adraee, bu bölgenin tehdit oluşturduğunu öne sürerek saldırıların yolda olduğunu bildirdi.

BM Verileri ve Zorunlu Göç

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u, İsrail'in saldırıları sonucunda göç etmek zorunda kaldı. Zorunlu göç, yalnızca bir yaşam alanından çıkmak değil; aynı zamanda gıda, sağlık hizmetleri ve temel ihtiyaçlara erişimde ciddi engeller oluşturuyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların hedef aldığı bölgelerde Aksa Şehitleri Hastanesi'nin yer almadığı ifade edildi. Ancak, genel olarak Gazze'deki durum, yoğun saldırılar ve kıt kaynaklarla oldukça olumsuz bir seyir izlemekte.

Filistinliler, sürekli olarak zorunlu göç nedeniyle büyük zorluklar ile karşı karşıya; birçok kişi ayda bir kez yer değiştirerek hayatta kalmaya çalışıyor.

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