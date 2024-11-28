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İsrail Dışişleri Bakanı: ABD, UCM'ye Karşı Adım Atacak

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD'nin Netanyahu ve Gallant'a yönelik UCM kararına karşı adım atacağına inandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 19:03
İsrail Dışişleri Bakanı: ABD, UCM'ye Karşı Adım Atacak

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Üst Düzey Açıklama

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD yönetiminin Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı veren Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile ilgili olarak "yakında adım atacağına" inandığını ifade etti.

Prag'daki Basın Toplantısı

Saar, resmi ziyareti sırasında Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile bir araya gelerek ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine değinen Saar, İsrail'in mahkemeye taraf olmaması nedeniyle Tel Aviv üzerinde yargı yetkisi bulunmadığını öne sürdü.

Saar, bu kararın yasal olmadığını savunarak, UCM'ye dün itiraz başvurusu yaptıklarını belirtti. Ayrıca, Çekya'nın da aynı şekilde itiraz ettiğini dile getirdi.

ABD'nin Olası Yasa Tasarısı

Saar, tutuklama emri nedeniyle ABD'nin "yakında UCM'ye karşı bir yasa çıkaracağına" inandığını kaydetti. Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların esirlerin serbest bırakılması gibi hedeflere ulaşmadan sonlandırılmayacağını da vurguladı.

UCM, 21 Kasım'da Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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