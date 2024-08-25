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İsrail Dışişleri Bakanı, Hizbullah Geriliminde Savaş İstemediğini Açıkladı

İsrail Dışişleri Bakanı, Hizbullah gerilimleri hakkında açıklamalarda bulunarak savaş istemediklerini bildirdi.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 12:14
İsrail Dışişleri Bakanı, Hizbullah Geriliminde Savaş İstemediğini Açıkladı

İsrail Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, bu sabah Lübnan'daki Hizbullah ile yaşanan gerilim sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Katz, "topyekun bir savaş" istemediklerini vurguladı.

Vatandaşların Güvenliği Öncelikli

Katz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Hizbullah'ın saldırı planlarını tespit ettiğini belirterek, bu doğrultuda Lübnan'a bir "önleyici saldırı" düzenlediklerini ifade etti. "Topyekun bir savaş istemiyoruz ancak vatandaşlarımızı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız," dedi.

Uluslararası Destek Arayışı

Bakan Katz, birçok ülkenin dışişleri bakanlarına doğrudan mesaj gönderdiğini ve bu ülkelerden İran ve Hizbullah’a karşı İsrail’i desteklemelerini talep ettiğini açıkladı. Katz'a göre, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırıları planladıkları kesin olarak tespit edildi.

Hizbullah'ın Karşılık Verişi ve İncelemeleri

Lübnan'daki Hizbullah, 30 Temmuz'da Beyrut'ta üst düzey bir komutanlarına yönelik suikasta misilleme yapmaya karar verdiğini açıkladı. Hizbullah, misilleme saldırısında 320 roket ve çeşitli insansız hava aracı (İHA) kullanarak İsrail ordusu hedeflerini hedef aldıklarını belirtti.

İsrail'in Hava Saldırısı

İsrail ordusu, bu sabah Lübnan'a düzenlediği saldırılara 100'den fazla savaş uçağının katıldığını ve 40 füze rampasının hedef alındığını öne sürdü. Başlatılan bu operasyon İsrail'in güvenliği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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