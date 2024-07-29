İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Tepki: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Açıklamalarda Bulundu

Ömer Çelik'ten Sert Açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına karşı çıarak, sert bir tepki ortaya koydu.

Katz'ın İfadeleri Tarihe Geçti

Çelik, Katz’ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aşmış, adeta bir Nazi olduğunu göstermiştir" dedi.

Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop ile Benzerlik

Çelik, sözlerinin devamında, "Katz’ın bu saldırıları, vicdan ve insani değerler düşmanı kişilerin cüretkârlığıdır. Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop örneğini vererek, bu tür bir dilin yargı önünde hesap vereceğini hatırlatmak isteriz" ifadesinde bulundu. Katz’ın geçmişte insanlığa karşı işlenen suçları bir örnek olarak alma cüretinden uzak durması gerektiğini vurguladı.

Erdoğan'a Yönelik Sürekli Saldırılar

İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sürekli saldırılarda bulunmasının arkasında yatan gerekçeyi de açıklayan Çelik, "Erdoğan’ın insanlık onuru ve değerleri için izlemiş olduğu siyasi tavırdan rahatsızlık duyuyorlar" dedi.

Gelecek Vaad Eden Cümleler

Çelik, son olarak, "Ne olursa olsun, bu tür caniliği ve soykırımı örtbas edemeyecekler. Soykırımla anılan bu yapılar, mutlaka hukuk önünde hesap verecektir. Cumhurbaşkanımız, her türlü zalim tehdidi bertaraf etmeyi başarmış bir liderdir ve bu duruşunu sürdürmeye devam edecektir" şeklinde konuştu.