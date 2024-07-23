İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Gazze Filistinli Gruplar Tarafından Yönetilmeyecek

İsrail Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Çin'de gerçekleştirilen Filistinli grupların toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Katz, bu grupların "Gazze'nin ortak kontrolü için bir anlaşma imzaladığını" iddia etti. 7 Ekim tarihinden bu yana yaşanan şiddet olayları sonrası Gazze'nin Filistinli gruplar tarafından yönetilmeyeceğini vurguladı.

Hamas ve Fetih'in Anlaşması

Katz, X sosyal medya platformu üzerinden yayımladığı mesajında, Hamas ve Fetih partilerinin İsrail’in saldırıları sonrası gerçekleştirdikleri toplantıda, Gazze’nin ortak yönetimi için bir anlaşma imzaladıklarını belirtti. Bu duruma karşı çıkan Katz, "Gerçekte bu (Gazze’nin Filistinli gruplarca yönetilmesi) gerçekleşmeyecek. Çünkü Hamas yönetimi ezilecek ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas uzaktan durumu izleyecek" şeklinde konuştu.

Filistinli Grupların Hedefleri

Öte yandan, Filistinli gruplar, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki tüm güçlerin "kapsamlı bir ulusal birlik" sağlama ve geçici bir uzlaşı hükümeti oluşturma konusunda anlaştıklarını duyurdular. Pekin'deki toplantıya Fetih, Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Kurtuluş Demokratik Cephesi gibi toplamda 14 grup katılmıştır.