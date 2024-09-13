İsrail Dışişleri Bakanı Katz'tan Borrell'e Antisemitizm Suçlaması

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Sert Eleştirisi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i, antisemitizm ve İsrail'e karşı beslenen nefretle suçladı.

Sosyal Medyadan Açıklama

Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin İran'a karşı yaptırım uyguladığı bir dönemde Borrell'in "İsrail'e karşı nefret kampanyalarıyla meşgul olduğunu" belirtti.

Borrell'in Filistin Devleti Desteği

Bakan Katz, Borrell'in AB'nin İran'a yönelik yaptırımlarına katılmak yerine, "İran tarafından kontrol edilecek" bir Filistin devleti kurulmasını desteklediğini iddia etti. Katz, bunun Borrell'in mirası olduğunu vurguladı: "Antisemitizm ve İsrail'e yönelik nefret."

Borrell'in İsrail Ziyareti İptal Edildi

Borrell, İsrail'in Gazze saldırılarını tartışmak amacıyla Mısır ve Lübnan'ı kapsayan bir bölge turundayken, planlanan İsrail ziyaretini iptal etti. Ziyaretin 14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi öngörülüyordu. Ancak, Tel Aviv yönetiminin bu ziyaretin, Borrell'in görev süresinin sonlanacağı Ekim sonuna ertelenmesini talep ettiği öğrenildi.

Yanıt ve Açıklamalar

Borrell, İsrail Büyükelçisi Haim Regev'e, Yisrael Katz'ın "bu ziyareti istememesi üzerine" programını iptal ettiğini bildirdi.