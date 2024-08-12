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İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Ürdün Sınırında Duvar İnşaatını Hızlandırma Çağrısında Bulundu

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Ürdün sınırına duvar inşaatının hızlandırılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 17:21
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Ürdün Sınırında Duvar İnşaatını Hızlandırma Çağrısında Bulundu

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Ürdün Sınırına Duvar Çağrısı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, silah kaçakçılığı iddiaları doğrultusunda Ürdün sınırında duvar inşaatının hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Silah Kaçakçılığı İddiası

Katz, yaptığı yazılı açıklamada, "İran Devrim Muhafızları'nın Ürdün üzerinden silah ve para kaçırmak için Lübnan'daki Hamas ile işbirliği içinde olduğunu" öne sürdü.

Bakan, Ürdün'ün İsrail'in doğu sınırı üzerinden gerçekleştirilen silah kaçakçılığının, işgal altındaki Batı Şeria'da tehlikeli silahlarla beslenen bir İran destekçisi grubun kurulmasına hizmet ettiğini iddia etti.

Hedef Tel Aviv ve Yoğun Nüfus Merkezleri

Katz, bu durumun "Tel Aviv ve İsrail'in yoğun nüfuslu bölgelerinin hedef alınmasını" amaçladığını vurguladı ve "Ürdün sınırındaki doğu bariyerinin inşaatının hızlandırılmasını" talep etti.

Ürdün'den Cevap Bekleniyor

Öte yandan, Ürdün makamları Katz'ın iddialarına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Batı Şeria ve Gazze'deki Durum

İsrail devlet televizyonu KAN, Katz'ın Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nın boşaltılması gerektiğine dair ifadeleri olduğunu aktardı. 7 Ekim'de Gazze'ye yapılan saldırılardan bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarda artış gözlemleniyor.

Son verilere göre, bu dönemde 620 Filistinli hayatını kaybederken, 5 binden fazla kişi yaralandı.

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