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İsrail Dışişleri Bakanı'ndan BM Uyarısı: Hizbullah ile Savaşı Önlemenin Yolu

Yisrael Katz, Hizbullah ile savaşın önlenmesi için BMGK'nın 1701 sayılı kararının uygulanmasını önerdi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 17:01
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan BM Uyarısı: Hizbullah ile Savaşı Önlemenin Yolu

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'dan Açıklama

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah ile potansiyel bir savaşın önlenmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kabul edilen 1701 sayılı kararın derhal uygulanması gerektiğini vurguladı.

Mektup ile Uyarılar

Katz, Hizbullah ile artan savaş olasılığı hakkında çeşitli ülkelerin dışişleri bakanlarına bir mektup göndererek, Gazze’deki 7 Ekim tarihli gelişmeler sonrası oluşan yıkımın İsrail’in desteklenmesi ile ilgili olduğunu ifade etti. Mektupta, aynı zamanda Hizbullah'ın saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.

Savaş İstemiyoruz

Katz, “İsrail, Hizbullah ile topyekün bir savaş istemiyor ancak bunu önlemenin tek yolu, BMGK’nın 1701 sayılı kararının acilen uygulanmasıdır.” şeklinde konuştu.

Golan Tepeleri'ndeki Saldırı

Öte yandan, İsrail’in kontrolündeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına 27 Temmuz'da düzenlenen roket saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi yaralanmıştı. İsrail ordusu bu saldırının arkasında Lübnan Hizbullahı'nın bulunduğunu iddia ederken, Hizbullah bu suçlamaları reddetmiştir.

Netanyahu'dan Tehditler

Başbakan Binyamin Netanyahu, bu saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Hizbullah, şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek.” ifadelerini kullandı. İsrail ordusu, ardından Lübnan’ın güneyine hava saldırıları düzenlemiş ve Beyrut’ta meydana gelen patlamaların arkasında olduğunu açıklamıştır.

BMGK'nın 1701 Sayılı Kararı Nedir?

BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tan geriye çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını öngörmektedir. Bu bölge, yalnızca Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler’in UNIFIL barış gücüne ait asker ve silah bulundurulmasına izin vermektedir. 2000 yılından bu yana bu alan, Hizbullah’ın askeri egemenliği altındadır.

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