İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye İle İşbirliği Mesajı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Türkiye ile Suriye'de veya başka bir bölgede karşı karşıya gelmek istemediklerinin altını çizdi. Saar, bu açıklamayı İsrail'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Komiseri Kaja Kallas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında yaptı.

Saar, AB'nin İsrail için önemli bir ticari ortak olduğunu belirterek, "Ortak değerler, çıkarlar ve ortak tarih paylaşıyoruz; zaman zaman da görüş ayrılıkları ile karşılaşabiliyoruz" Saar, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de ateşkes teklifinin İsrail tarafından kabul edildiğini ancak Hamas tarafından reddedildiğini belirtirken, Gazze'deki duruma yönelik iddialarda bulundu. "Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması, Gazze'nin silahsızlandırılması ve Hamas ile İslami Cihad'ın silahlı unsurlarının buradan çıkması ile savaş yarın bitebilir" diye ifade etti. İsrail’in Gazze’ye insani yardımların girişini engellemesine de değinen Saar, "Hamas, insani yardımlardan güç elde ediyor ve bu nedenle biz uluslararası hukuka uygun davranıyoruz" Soruları yanıtlayan Saar, "Türkiye ile Suriye'de veya başka bir yerde karşı karşıya gelmek istemiyoruz" ifadesini kullanarak, bölgede gerilim istemediklerinin altını çizdi. Ayrıca, İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme planlarının henüz hükümet tarafından kararlaştırılmadığını da sözlerine ekledi.