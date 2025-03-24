İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye İle İşbirliği Mesajı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Türkiye ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 13:44
İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye İle İşbirliği Mesajı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Türkiye ile Suriye'de veya başka bir bölgede karşı karşıya gelmek istemediklerinin altını çizdi. Saar, bu açıklamayı İsrail'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Komiseri Kaja Kallas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında yaptı.

Saar, AB'nin İsrail için önemli bir ticari ortak olduğunu belirterek, "Ortak değerler, çıkarlar ve ortak tarih paylaşıyoruz; zaman zaman da görüş ayrılıkları ile karşılaşabiliyoruz"

Saar, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de ateşkes teklifinin İsrail tarafından kabul edildiğini ancak Hamas tarafından reddedildiğini belirtirken, Gazze'deki duruma yönelik iddialarda bulundu. "Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması, Gazze'nin silahsızlandırılması ve Hamas ile İslami Cihad'ın silahlı unsurlarının buradan çıkması ile savaş yarın bitebilir" diye ifade etti.

İsrail’in Gazze’ye insani yardımların girişini engellemesine de değinen Saar, "Hamas, insani yardımlardan güç elde ediyor ve bu nedenle biz uluslararası hukuka uygun davranıyoruz"

Soruları yanıtlayan Saar, "Türkiye ile Suriye'de veya başka bir yerde karşı karşıya gelmek istemiyoruz" ifadesini kullanarak, bölgede gerilim istemediklerinin altını çizdi. Ayrıca, İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme planlarının henüz hükümet tarafından kararlaştırılmadığını da sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe'de Gece Kuyumcu Soygunu: 2 Milyon Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı
2
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tiran'da Ziyarete Açıldı
3
Bursa'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Kaja Kallas'ın İsrail Ziyareti: AB'nin Güvenlik Mesajı
5
Muş'ta Buzağıların Ücretsiz Küpelenmesi İçin Çalışmalar Başladı
6
Harvard'da 80 Yahudi Öğretim Üyesi, Filistinli Aktivist Halil'in Tutuklanmasını Kınadı

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı