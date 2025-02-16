İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 16:44
İsrail Dışişleri Bakanı Saar, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü

İsrail ve ABD'den Kritik Görüşme

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Rubio, temaslarda bulunmak üzere İsrail'e gelmesinin ardından gerçekleşen bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Görüşmede Ele Alınan Konular

Görüşmeye dair İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Saar ile Rubio'nun çeşitli konuları görüştüğü belirtildi. Özellikle, "İbrahim Anlaşmaları" çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesi ve büyükelçiliklerin Kudüs'e taşınması konularının masaya yatırıldığı ifade edildi.

Ayrıca, görüşmede İsrail'e karşı yürütülen hukuki savaş, ülkenin kendini savunma hakkı ve antisemitizmle mücadele de ele alındı. İki bakan, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik bağların artırılması üzerinde durarak, Saar'ın Washington'a yapacağı ziyaretin tarihi konusunda da mutabık kaldılar.

Rubio ve Netanyahu Basın Toplantısı Düzenledi

Rubio, Tel Aviv'e inişinin ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile baş başa bir toplantı gerçekleştirdi. İkili, düzenledikleri basın toplantısında İran'ın nükleer silahları ve Gazze de dahil olmak üzere birçok önemli konuyu ele aldıklarını vurguladılar.

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