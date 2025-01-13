İsrail Dışişleri Bakanı Saar: Ateşkes ve Esir Takası Müzakerelerinde İlerleme Kaydedildi

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Doha'daki müzakerelerde ateşkes ve esir takası için önemli ilerlemeler kaydedildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 15:36
İsrail Dışişleri Bakanı Saar: Ateşkes ve Esir Takası Müzakerelerinde İlerleme Kaydedildi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Hamas ile Gazze'de yürütülen ateşkes ve esir takası müzakerelerinde belirgin ilerlemeler kaydedildiğini duyurdu. Saar, bu açıklamayı İsrail'i ziyaret eden Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile birlikte düzenlediği basın toplantısında yaptı.

Saar, İsrail'in ABD'li yetkililerle birlikte çalıştığını belirterek, "Müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini görüyoruz," dedi. Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ve önceki başkan Donald Trump dönemine de atıfta bulunarak iki yönetimle birlikte çalışıldığını ifade etti.

Anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceği konusundaki soruya Saar, "İlerleme var, ancak her kelimeye ve cümleye karşı hassas olan aileler olduğunun farkındayım. Dolayısıyla, daha fazlasını söylemek istemiyorum," yanıtını verdi.

Daha sonra, "Umarım kısa bir süre içinde olumlu gelişmeler göreceğiz, ancak onaylanması gerekiyor" diyerek dikkatli bir yaklaşım sergiledi.

Öte yandan, Haaretz gazetesine konuşan adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının nihai taslağının taraflara iletildiği yönündeki haberlere karşı çıktı. Ancak müzakerelere dair bilgi sahibi kaynaklar, gece boyunca önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve anlaşmanın yakın zamanda sonuçlanabileceğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yüksek düzeyde bir müzakere heyetini Gazze'deki görüşmeler için Doha'ya göndermişti. Heyette, Mossad Direktörü David Barnea ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca, İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, siyasi kaynaklarına dayanarak yaptığı haberde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının %90'ı üzerinde anlaşmaya varıldığını ileri sürdü.

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