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İsrail Dışişleri Bakanı Saar: Kürtlerle İlişkiler Güçlendirilmeli

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Kürtlerle bağların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 10:31
İsrail Dışişleri Bakanı Saar: Kürtlerle İlişkiler Güçlendirilmeli

İsrail Dışişleri Bakanı Saar'dan Önemli Açıklama

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Tel Aviv'in bölgedeki Kürt toplulukları ile olan ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini savundu. Saar, bu durumun hem siyasi hem de güvenlik boyutlarının bulunduğunu ifade etti.

Kürtlerin Siyasi Bağımsızlığı

Yerel medyada yer alan habere göre, Saar, eski Bakan Yitsrael Katz'dan devir aldığı koltukta yaptığı konuşmasında, "Kürtler büyük ve siyasi bağımsızlığı olmayan bir millet." dedi.

Doğal Müttefiklerimiz: Kürtler

Saar, Kürtlerin İsrail'in doğal müttefiki olduğunu öne sürerek, "Kürtlere ulaşmalı ve bağlarımızı güçlendirmeliyiz. Bunun hem siyasi hem de güvenlik yönleri var." dedi. Ayrıca, Kürtlerin Türkiye ve İran tarafından mağdur edildiğini ifade etti.

Azınlık İlişkileri ve İttifaklar

Saar, Suriye ve Lübnan'daki Dürzi azınlıklarına da değinerek, bu topluluklarla ilişkilerin artırılması gerektiğini vurguladı. "Her zaman azınlık olacağımız bir bölgede doğal ittifaklarımız diğer azınlıklarla olacağını anlayın." sözleriyle, bölgedeki azınlıklarla olan bağların önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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